V prvi polovici oktobra popolna zapora ceste čez Vršič

Vršič, 27. septembra - Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in ureditev parkirišč bo cesta čez prelaz Vršič od 1. do 11. oktobra vsak dan, z izjemo koncev tedna, popolnoma zaprta med 7.30 in 17. uro. Izven tega časovnega obdobja in med vikendi bo vzpostavljena polovična zapora ceste, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo.