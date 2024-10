Blinken: ZDA želijo rešitev glede Libanona in ne širjenja konflikta

Viangchan, 11. oktobra - ZDA si želijo diplomatsko rešitev spopadov v Libanonu in s tem tudi preprečitev širšega konflikta v regiji, je danes ob robu vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Laosu dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Dodal je, da si bodo ZDA prizadevale podpreti in okrepiti krhko libanonsko državo, v kateri več let prevladuje Hezbolah.