V Gazi danes prekinitev razdeljevanja pomoči

Gaza, 4. junija - Centri za razdeljevanje pomoči Humanitarne fundacije za Gazo (GHF) bodo danes zaprti, je v torek sporočila organizacija, ki jo podpirata ZDA in Izrael. Kot razlog je navedla prenovo in izboljšanje učinkovitosti delovanja. Zaprtje je potrdila izraelska vojska, ki bo poti do centrov danes obravnavala kot območja spopadov.