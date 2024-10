Ob današnjem svetovnem dnevu so v ospredju pozivi k zagotavljanju nemotene paliativne oskrbe

Ljubljana, 12. oktobra - Ob današnjem svetovnem dnevu paliativne in hospic oskrbe, ki je vsako drugo soboto v oktobru, so v Sloveniji v ospredju pozivi k zagotavljanju nemotene paliativne oskrbe vključno s kadri. Potrebe po njej so namreč zaradi staranja prebivalstva in bremena neozdravljivih bolezni, denimo raka, vse večje. Za rakom vsako leto umre več kot 6000 Slovencev.