Bolnikov s potrebo po paliativni oskrbi vse več, hkrati narašča kadrovska stiska

Ljubljana, 9. oktobra - Strokovnjaki pred svetovnim dnevom paliativne in hospic oskrbe, ki bo v soboto, opozarjajo na vedno več bolnikov s potrebo po tovrstni oskrbi. Hkrati izpostavljajo veliko kadrovsko stisko na tem področju, so zapisali na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Na inštitutu so znova prejeli mednarodno akreditacijo za center odličnosti v paliativni oskrbi.