Na odboru za zdravstvo opozorila o prepočasnem urejanju paliativne oskrbe

Ljubljana, 29. maja - Člani odbora DZ za zdravstvo so seji na zahtevo SDS razpravljali tudi o sistemski ureditvi paliativne oskrbe. Poslanci koalicije in opozicije ter vabljene strokovnjakinje so se strinjali, da se paliativna oskrba ureja prepočasi, predstavniki ministrstva za zdravje pa so zatrdili, da poteka v skladu z načrtom. Sklepov SDS kljub temu niso potrdili.