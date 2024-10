Rupar na shodu kritičen do dolgih čakalnih vrst v Slovenski Bistrici

Ljubljana, 1. oktobra - Ljudska iniciativa Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober sta danes v središču Ljubljane pripravila 14. protestni shod. Predsednik Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je bil kritičen do gneče ob začetku vpisovanja k družinski zdravnici v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica in plačevanja rtv-prispevka.