Rupar na shodu pozval h glasovanju proti pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 31. maja - Ljudska iniciativa Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober sta danes v središču Ljubljane pripravila 12. protestni shod. Navzoče so pozvali, naj na referendumu o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja glasujejo proti, med kandidatkami in kandidati na evropskih volitvah pa so vnovič izrekli podporo kandidatki SDS Zali Tomašič.