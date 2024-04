Glas upokojencev na shodu za višje pokojnine in v podporo kandidatki SDS za evropsko poslanko

Ljubljana, 25. aprila - V Ljubljani so se danes na shodu znova zbrali podporniki Inštituta 1. oktober in stranke Glas upokojencev in zahtevali dvig pokojnin. Vlado, ki so ji očitali, da neustrezno ravna z upokojenci, so pozvali k odstopu. Na shodu, ki si ga vsakič popestrijo tudi z domačo glasbo, so tudi izrekli podporo kandidatki SDS za evropske volitve Zali Tomašič.