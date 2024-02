Zbrani v središču Ljubljane še desetič zahtevali višje pokojnine

Ljubljana, 16. februarja - Na Trgu republike v Ljubljani so se danes popoldne na shodu desetič zbrali podporniki Inštituta 1. oktober in stranke Glas upokojencev in znova zahtevali dvig pokojnin. Podpredsednik inštituta Andrej Peterle je od politikov zahteval pošteno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem in obsodil nakup sodne stavbe na Litijski cesti.