Na Eifflovem stolpu odstranili olimpijske kroge

Pariz, 27. septembra - Olimpijske kroge, ki so od junija viseli na Eifflovem stolpu, so po zahtevi pariške mestne hiše odstranili in naj bi jih v kratkem zamenjali z drugimi s trajnejšo strukturo. Ti bodo nato na stolpu viseli do leta 2028 in olimpijskih iger v Los Angelesu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.