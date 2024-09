Neodvisno poročilo: Wada v primeru kitajskih plavalcev ravnala pravilno

Montreal, 13. septembra - Svetovna protidopinška agencija Wada je v primeru 23 kitajskih plavalcev, ki so lahko tekmovali, potem ko so bili pozitivni na prepovedano snov, ravnala pravilno in ni pokazala naklonjenosti Kitajski, izhaja iz končnega poročila neodvisnega preiskovalca, nekdanjega švicarskega tožilca Erica Cottierja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.