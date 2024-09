Francoske oblasti preprečile tri napade, povezane z igrami v Parizu

Pariz, 13. septembra - Francoske oblasti so preprečile tri napade, ki so jih domnevni teroristi pripravljali pred oziroma med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami v Parizu in drugih mestih, ki so poleti gostila tekmovanja, je v četrtek povedal francoski državni tožilec za boj proti terorizmu Olivier Christen, poroča agencija AFP.