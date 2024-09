Francoska ombudsmanka bo proučila morebitne kršitve človekovih pravic med OI v Parizu

Pariz, 13. septembra - Francoska varuhinja človekovih pravih Claire Hedon bo preučila morebitne kršitve svoboščin med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami, ki so bile to poletje v Parizu. Francoska ombudsmanka se je odzvala na poslansko vprašanje, v katerem poslanke levice (LFI-NFP) Gabrielle Cathala vlado obtožuje "kršitve temeljnih svoboščin" med igrami.