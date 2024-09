Fajon na zasedanju ministrov G20 podprla poziv za reformo globalnega upravljanja

New York, 26. septembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon je v sredo na ministrskem srečanju skupine držav G20, ki jo je predsedujoča Brazilija tokrat odprla za vseh 193 članic ZN, podprla brazilski poziv za reformo globalnega upravljanja in ga označila za pogumen korak naprej pri reševanju številnih vprašanj.

Brazilija je dogodek pripravila na sedežu ZN v New Yorku ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev ob začetku 79. zasedanja Generalne skupščine ZN. To je bilo drugo ministrsko srečanje po februarskem v Riu de Janeiru, Brazilija pa želi odprto razpravo o vlogi skupine hitro razvijajočih se držav G20 v današnjem ozračju geopolitičnih napetosti.

Glavni poudarek je bil na reformi globalnega upravljanja, poleg tega pa so razpravljali tudi o globalnih ukrepih za boj proti lakoti in revščini ter spodbujanji trajnostnega razvoja in pravične energetske tranzicije.

Fajon je dejala, da mora sistem delovati v korist človeštva - braniti človekove pravice, ohranjati mir in pospeševati trajnostni razvoj. Zavzela se je za okrepitev obstoječega sistema globalnega upravljanja, ki se bo prilagodil novim razmeram.

"Živimo v svetu z največjim številom nenehnih spopadov, kljub izobilju in bogastvu živimo v času lakote in zaščitne krize, kjer največje breme nosijo ženske in otroci. Podnebne spremembe, pomanjkanje vode in onesnaževanje še povečujejo pritisk na migracijska gibanja ter posledično na mir in varnost," je dejala.

Pozvala je k doslednemu spoštovanju ustanovne listine ZN, mednarodnega prava, vključno s humanitarnim, varstvu človekovih pravic, dostopu do humanitarne pomoči in prekinitvi ognja v oboroženih spopadih.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da si morajo države skupine G20 skupaj prizadevati za bolj trajnosten svet. "Potrebujemo ambiciozne reforme mednarodne finančne arhitekture, da bo v celoti odražala današnje svetovno gospodarstvo in da bo lahko zagotovila močno podporo pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja," je dejal.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je dejal, da so se zbrali v prepričanju, da je mogoč drugačen svet z več pravičnosti in solidarnosti. Izrazil je ponos, da so ZDA največja donatorka na svetu in poleg dolgoročnih naložb za preprečevanje lakote financirajo enega od treh dolarjev globalnega delovanja Svetovnega programa za hrano (WFP).

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je ob robu dogodka dejal, da sta EU in južnoameriška gospodarska zveza (Mercosur), v katerem so Brazilija, Argentina, Urugvaj, Paragvaj in Bolivija, tik pred podpisom sporazuma o prosti trgovini. Pogajanja o tem so se začela že pred 25 leti.

"Še nikoli nisem bil tako optimističen glede sporazuma med EU in Mercosurjem. Ursuli von der Leyen sem povedal, da je Brazilija pripravljena podpisati sporazum in da je zdaj odgovornost na EU," je dejal Lula da Silva. Menil je, da bi lahko sporazum podpisali na novembrskem vrhu G20 v Riu ali kasneje v Bruslju.