Fajon na večerji zunanjih ministrov EU in ZDA predvsem o Ukrajini

New York, 25. septembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je v torek ob robu zasedanja 79. Generalne skupščine ZN udeležila večerje, ki jo je za kolege iz EU priredil državni sekretar ZDA Antony Blinken. Največ časa so namenili pogovoru o Ukrajini in krepitvi spopadov v Libanonu.

Udeleženci večerje so izrazili popolno podporo obrambi Ukrajine pred rusko agresijo. Poleg zunanjih ministrov držav članic EU se je večerje udeležil tudi novi zunanji minister Ukrajine Andrij Sibiha, prav tako tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrel.

Sibiha je poudaril, da je strateški cilj skupen, to je zagotoviti trajno in pravično premirje, spoštovanje mednarodnega prava in ustanovne listine ZN, poročajo diplomatski viri.

Dejal je, da bo predsednik Volodimir Zelenski v četrtek v Washingtonu ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu predstavil svoj načrt za zmago, ki ni nadomestilo za njegovo formulo za mir, ampak naj bi izvedba načrta okrepila pogajalski položaj Ukrajine.

Govorili so tudi o Libanonu, glede katerega ZDA verjamejo, da je diplomatska rešitev še veno mogoča, in intenzivno delajo za zaustavitev spopadov med Izraelom in Hezbolahom. Enako je Blinken zagotovil tudi glede Gaze.

O Libanonu bo imel Varnostni svet ZN danes izredno zasedanje na zahtevo Francije, vodila pa ga bo ministrica Fajon.

Ta se je v torek tudi sestala z libanonskim zunanjim ministrom Abdalahom Bou Habibom in pri tem obsodila izraelske napade na Libanon ter vpletene strani pozvala k zadržanosti, spoštovanju mednarodnega prava ter zaščiti civilistov.

Zasedanje na temo Libanona bo pozno zvečer po srednjeevropskem času, po koncu posebnega odprtega zasedanja slovenskega predsedstva Varnostnemu svetu z naslovom Voditeljstvo za mir, ki ga bo vodil premier Robert Golob.

Fajon bo zasedanje o položaju na Bližnjem vzhodu vodila tudi v petek.