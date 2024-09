Fajon po srečanju s kitajskim kolegom pozdravila odločitev Kitajske o odpravi vizumov

New York, 25. septembra - Slovenija je na seznamu držav, ki za Kitajsko ne potrebujejo vizuma, so sporočili z zunanjega ministrstva po srečanju ministrice Tanje Fajon s kitajskim kolegom Vangom Jijem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Ministrica je odločitev pozdravila in dejala, da državi odnose nadgrajujeta tudi na gospodarskem področju.