Slovenija poplavljenim državam pošilja enote za posredovanje in materialno pomoč

Ljubljana, 17. septembra - Slovenska vlada je sporočila, da bo državam srednje in jugovzhodne Evrope, ki so jih te dni prizadele poplave, pomagala s posebnimi enotami za posredovanje ob poplavah oziroma materialno pomočjo v višini do 600.000 evrov. Solidarnost z državami v soseščini je izrekla tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.