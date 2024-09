Hrvaška v pripravah na vrhunec vodnega vala

Zagreb, 17. septembra - Po poplavah, ki jih je povzročil ciklon Boris ter so prizadele dele Srednje in Vzhodne Evrope, se na narasle vodostaje rek pripravljajo tudi na Hrvaškem. Vrhunec vodnega vala pričakujejo v prvi polovici naslednjega tedna, protipoplavno zaščito pa krepijo predvsem na Muri, Dravi in Donavi.