Madžarska zaradi poplav sprožila evropski mehanizem za odzivanje v krizi

Bratislava/Praga/Budimpešta, 17. septembra - Zaradi poplav, ki so prizadele več držav v srednji in vzhodni Evropi, je madžarsko predsedstvo Sveta EU sprožilo evropski mehanizem za odzivanje v krizi (IPCR), so sporočili iz Budimpešte. Poplave so nove smrtne žrtve terjale v Avstriji, Romuniji in na Češkem, skupno je umrlo najmanj 18 ljudi, številne pogrešajo.