Orban zaradi poplav preložil vse mednarodne obveznosti, tudi govor v Evropskem parlamentu

Budimpešta, 16. septembra - Obilne padavine in poplave so prizadele tudi Madžarsko, na vseh odsekih Donave v Budimpešti pa je od danes v veljavi najvišja stopnja poplavne ogroženosti. Zaradi vremenskih razmer je madžarski premier Viktor Orban preložil mednarodne obveznosti in s tem tudi sredino predstavitev programa madžarskega predsedovanja Svetu EU v Strasbourgu.