V SEM slovesnost ob razstavi Človek in čas

Ljubljana, 18. septembra - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bo drevi slovesnost ob drugem delu nove stalne razstave Človek in čas: Od ponedeljka do večnosti. Razstava se osredotoča na človekovo dojemanje, razumevanje in občutenje časa. V SEM so jo na ogled postavili že julija kot popotnico muzeju v novo stoletje delovanja.