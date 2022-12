V SEM v letu 2023 z novo stalno razstavo Človek in čas

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 31. decembra - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo prihodnje leto obeležili 100-letnico delovanja. Ob jubileju med drugim načrtujejo postavitev nove stalne razstave Človek in čas ter izid monografije o muzeju. Muzej bo z razstavo in zbirkami gostoval tudi v tujini, so zapisali za STA.