V SEM z novo stalno razstavo o človekovem dojemanju, razumevanju in občutenju časa

Ljubljana, 3. julija - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) je od torka dalje na ogled drugi del stalne razstave Človek in čas. Razstava podnaslovljena Od ponedeljka do večnosti se osredotoča na človekovo dojemanje, razumevanje in občutenje časa. Odprli so jo po navedbah muzeja kot popotnico SEM v novo stoletje delovanja.