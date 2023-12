Leto 2024: V SEM drugi del stalne razstave Človek in čas

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 17. decembra - V letu 2024 bo Slovenski etnografski muzej (SEM) zaključil obeleževanje 100-letnice delovanja z odprtjem drugega dela stalne razstave Človek in čas: Od ponedeljka do večnosti. Načrtujejo še večji občasni razstavi o Maksimu Gaspariju in o Skuškovi kitajski zbirki. Ob še nekaj lastnih in gostujočih razstavah napovedujejo gostovanje na Kitajskem.