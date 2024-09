Šole po državi znova na široko odprle vrata najmlajšim

pripravil Gregor Mlakar

Ljubljana, 2. septembra - Po poletnih počitnicah so šole znova odprle svoja vrata za skoraj 193.000 učencev in okoli 84.000 dijakov po vsej državi. Šolski prag je prvič prestopilo tudi 20.173 prvošolcev, ki so bili deležni posebnih sprejemov. Predsednica Nataša Pirc Musar je šolarje in dijake spomnila, da šola poleg učenja predstavlja priložnost za razvoj socialnih veščin.