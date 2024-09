Kamniški učenci v novi šoli Frana Albrehta

Kamnik, 2. septembra - V Kamniku je po več kot 15 letih projektiranja in manj kot treh letih gradnje svoja vrata odprla popolnoma nova Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik. Z novim šolskim letom je v nove klopi sedlo 537 učencev, med njimi 38 prvošolcev. Na šoli s štirimi podružnicami se bo letos učilo skupaj 776 učenk in učencev, so sporočili z občine.