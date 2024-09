Minister Felda pozdravil prvošolce na Bledu

Bled/Ljubljana, 2. septembra - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je na prvi šolski dan obiskal Osnovno šolo (OŠ) Josipa Plemlja na Bledu. Najmlajšim je izrekel dobrodošlico v svetu znanja, raziskovanja in novih prijateljstev, starejšim učencem pa je čestital za vse dosedanje učne uspehe, so sporočili z ministrstva.