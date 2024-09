Na novomeški gimnaziji za dijake 1. letnikov pripravili uvodni sprejem

Novo mesto, 2. septembra - Ob današnjem začetku novega šolskega leta je v srednješolske klopi sedlo okoli 84.000 dijakov. V Gimnaziji Novo mesto so dijaki višjih letnikov dan začeli z razrednimi urami in ga nadaljevali s poukom. Za dijake 1. letnikov so najprej pripravili skupni uvodni sprejem med gimnazijce, nato so odšli v razrede ter začeli spoznavati šolo in sošolce.