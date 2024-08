Hrvaško v desetih letih zapustilo 1200 zdravnikov

Zagreb, 26. avgusta - Iz Hrvaške se je med letoma 2013 in 2024 odselilo 1214 zdravnikov, povprečno starih 36 let. Največ jih je odšlo lani, in sicer 158, so pokazali rezultati nedavne sociološke raziskave. Med razlogi za selitev so najpogosteje navajali slab zdravstven sistem, slabe odnose in politizacijo stroke.