V Zagrebu protest medicinskih sester in nemedicinskega osebja v zdravstvu

Zagreb, 11. maja - Več sto medicinskih sester in tehnikov ter nemedicinskega osebja iz Hrvaške se je danes v središču Zagreba zbralo na protestu, na katerem so zahtevali zvišanje plačnega količnika za najmanj deset odstotkov in izboljšanje delovnih razmer. Plača medicinskih sester je nižja od povprečne plače, del nemedicinskega osebja pa prejema minimalno plačo.