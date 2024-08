Na zdravniški zbornici zaskrbljeni ob odhodih zdravnikov iz javnega zdravstva

Ljubljana/Celje, 9. avgusta - Na Zdravniški zbornici Slovenije so ob novici o odhodih treh radiologov iz celjske bolnišnice za STA poudarili, da odhode zdravnikov iz javnega zdravstvenega sistema spremljajo z zaskrbljenostjo. Dodali so, da ves čas opozarjajo in pozivajo odločevalce k ureditvi in izboljšanju pogojev dela.