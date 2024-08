Indijski zdravniki stavkajo zaradi posilstva in umora kolegice

New Delhi, 17. avgusta - Potem ko so v preteklih dneh v Indiji potekali množični protesti zaradi posilstva in umora zdravnice, danes v znak solidarnosti z žrtvami spolnega nasilja stavkajo tudi indijski zdravniki. Truplo posiljene zdravnice so odkrili 9. avgusta v bolnišnici v Kalkuti, policija je storilca že aretirala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.