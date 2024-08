Skupna novinarska konferenca ni prinesla rešitve za pospešitev gradnje blejske obvoznice

Bled, 21. avgusta - Predstavniki ministrstva, lokalnih skupnosti in lastnikov zemljišč na današnji novinarski konferenci na Bledu niso prišli do rešitve, kako čim prej zagotoviti zemljišča za blejsko južno obvoznico in pospešiti njeno realizacijo. Ministrica je izpostavila, da ne morejo mimo zakona, lastniki pa, da ne zahtevajo ničesar nerazumnega.