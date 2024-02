Lokalne skupnosti za optimalnejšo prometno rešitev v času gradnje blejske obvoznice

Bled, 7. februarja - Župani Bleda, Bohinja in Gorij, predstavniki krajevnih skupnosti in ostali deležniki so Direkcijo RS za infrastrukturo pozvali, naj poišče ustreznejšo rešitev za zaključek gradnje prve faze blejske južne obvoznice. Načrtovani obvoz bi po njihovem mnenju v spomladanskih mesecih povzročil prometni kolaps na območju celotne zgornje Gorenjske.