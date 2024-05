Prva faza blejske obvoznice se zaključuje, druge še ni na vidiku

Bled, 29. maja - Na Bledu se bo tudi v času poletne turistične sezone nadaljevala gradnja prve faze blejske južne obvoznice, ki bo predvidoma končana do konca leta. Še vedno pa občina in država nista pridobili potrebnih zemljišč in gradbenega dovoljenja za drugo in tretjo fazo gradnje. Tako je jasno, da nadaljevanja gradnje vsaj še leto ali dve ne bo.