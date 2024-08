Gorenjska turistična središča na vrhuncu poletne sezone dobro zasedena

Bled/Bohinj/Kranjska Gora, 10. avgusta - Na vrhuncu poletne turistične sezone so gorenjska turistična središča dobro obiskana. V Bohinju in Kranjski Gori beležijo podobno uspešno sezono sezono kot lani, na Bledu pa število nočitev raste in se približuje predkoronskemu letu 2019.