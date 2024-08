Pregled - OI, 11. 8. (nedelja)

ROKOMET - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na letošnjih olimpijskih igrah osvojila končno četrto mesto, potem ko je v tekmi za bronasto odličje izgubila proti Španiji z 22:23 (12:12). V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Jure Dolenec s šestimi goli, Blaž Janc je prispeval pet zadetkov, vratar Klemen Ferlin pa je zbral enajst obramb. Tekmo za zlata medaljo je dobila Danska, ki je z 39:26 (21:12) premagala Nemčijo.

KOŠARKA - Košarkarice ZDA so v finalu olimpijskih iger v Parizu premagale Francijo s 67:66. Ameriške košarkarice so osmič zapored postale olimpijske prvakinje, kar doslej ni uspelo še nobeni ekipi v katerem koli olimpijskem športu. Bronasto medaljo so osvojile Avstralke, ki so bile v tekmi za tretje mesto boljše od Belgije s 85:81.

ODBOJKA - Italijanska ženska odbojkarska reprezentanca je osvojila zlato kolajno na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. V velikem finalu je premagala ZDA s 3:0 (18, 20, 17).

VATERPOLO - Srbska moška vaterpolska reprezentanca je zlatima odličjema iz Ria in Tokia danes dodala še zlato v Parizu. Večne rivale iz Hrvaške so nadigrali v prvi četrtini, vodstva pa nato niso izpustili vse do končne zmage s 13:11 (5:2, 3:3, 3:3, 2:3).

MARATON - Sifan Hassan iz Nizozemske je osvojila zlato medaljo v maratonu, kar je zadnja končna atletska disciplina olimpijskih iger v Parizu. Kljub težki progi je tekla olimpijski rekord 2:22:55 in osvojila tretjo medaljo na teh igrah, prvo zlato, ter skupaj šesto. Srebro je v najdaljši tekaški disciplini iger osvojila Etiopijka Tigst Assefa (2:22:58), bron pa Kenijka Hellen Obiri (2:23:10).

ZAKLJUČNA SLOVESNOST - Z bleščečo zaključno slovesnostjo so se uradno končale 33. poletne olimpijske igre v Parizu. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je dejal, da olimpijske igre ne morejo ustvariti miru, lahko pa ustvarijo kulturo miru, ki navdihuje svet. Na koncu je Pariz predal olimpijsko zastavo Los Angelesu, kjer bodo čez štiri leta naslednje olimpijske igre.