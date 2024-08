Slovenske uvrstitve na OI v Parizu 2024

* Končne uvrstitve:

* 1. mesto

Janja Garnbret, športno plezanje, kombinacija

Andreja Leški, judo, do 63 kg

* 2. mesto

Toni Vodišek, jadranje, formula kite

* 4. mesto

Slovenija, rokomet, moški

Kristjan Čeh, atletika, met diska

* 5. mesto

Slovenija, odbojka, moški

* 6. mesto

Neža Klančar, plavanje, 50 m prosto

Jekaterina Vedenejeva, ritmična gimnastika, mnogoboj

* 7. mesto

Eva Terčelj, slalom na divjih vodah, kajak

* 8. mesto

Jan Tratnik, kolesarstvo, cestna dirka

* 9. mesto

Eva Alina Hočevar, slalom na divjih vodah, kanu

Anka Pogačnik, judo, do 70 kg

Darko Jorgić, namizni tenis, posamično

Darko Jorgić, Deni Kožul, Peter Hribar, namizni tenis, ekipno

* 11. mesto

Benjamin Savšek, slalom na divjih vodah, kanu

Slovenija, rokomet, ženske

Patrik Divkovič, tekvondo, nad 80 kg

* 12. mesto

Benjamin Savšek, kajakaški kros

* 14. mesto

Neža Klančar, plavanje, 100 m prosto

Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain, Tjaša Pintar, plavanje, štafeta 4 x 100 m prosto

* 16. mesto

Eugenia Bujak, cestno kolesarstvo, kronometer

Luka Potočar, športno plezanje, kombinacija

* 17. mesto

Žan Luka Zelko, jadranje, razred ilca 7

Mia Krampl, športno plezanje, kombinacija

Maruša Štangar, judo, do 48 kg

Kaja Kajzer, judo, do 57 kg

Metka Lobnik, judo, do 78 kg

Enej Marinič, judo, nad 100 kg

Deni Kožul, namizni tenis, posamično

* 18. mesto

Peter Kauzer, slalom na divjih vodah, kajak

Eva Terčelj, kajakaški kros

Neja Filipič, atletika, troskok

Nina Kostanjšek, veslanje, enojec

Tina Mrak/Jakob Božič, jadranje, mešani razred 470

* 19. mesto

19. Tina Šutej, atletika, skok s palico

* 20. mesto

Klara Lukan, atletika, 10.000 m

* 21. mesto

Sašo Boškan, plavanje, 200 m prosto

Lina Eržen, jadranje, IQFoil

* 22. mesto

Isak Žvegelj, veslanje, enojec

Klara Lukan, atletika, 5000 m

Pia Babnik, golf

* 23. mesto

Žana Pintarič, Žiga Ravnikar (lokostrelstvo, mešani pari)

* 24. mesto

Peter Kauzer, kajakaški kros

* 26. mesto

Lia Apostolovski, atletika, skok v višino

* 27. mesto

Jan Tratnik, cestno kolesarstvo, kronometer

* 28. mesto

Anita Horvat, atletika, tek na 800 m

Lin Pletikos, jadranje, razred ilca 6

* 29. mesto

Eva Alina Hočevar, kajakaški kros

* 30. mesto

Tanja Žakelj, gorsko kolesarstvo, olimpijski kros

* 31. mesto

Matic Ian Guček, atletika, 400 m ovire

Urša Pintar, cestno kolesarstvo, kronometer

* 33. mesto

Žana Pintarič, lokostrelstvo, ukrivljeni lok

Žiga Ravnikar, lokostrelstvo, ukrivljeni lok

* 38. mesto

Luka Mezgec, kolesarstvo, cestna dirka

* 42. mesto

Eugenia Bujak, kolesarstvo, cestna dirka

* 49. mesto

Ana Belac, golf

* 55. mesto

Lucija Hribar, gimnastika, mnogoboj, kvalifikacije

* 59. mesto

Urša Pintar, kolesarstvo, cestna dirka

* brez uvrstitve:

Matej Mohorič, kolesarstvo, cestna dirka, odstopil

Domen Novak, kolesarstvo, cestna dirka, odstopil