Pregled - OI, 10. 8. (sobota)

ŠPORTNO PLEZANJE - Janja Garnbret ostaja olimpijska prvakinja v kombinaciji športnega plezanja. Slovenska šampionka je v Franciji tokijskemu dodala še zlato na igrah v Parizu. V finalu v Le Bourgetu je bila daleč najboljša po obeh delih tekmovanja. Vodila je po dopoldanskem balvanskem delu, v težavnosti pa potrdila šampionski status. Za njo sta se uvrstili Američanka Brooke Raboutou in Avstrijka Jessica Pilz. Druga slovenska plezalka Mia Krampl se ni uvrstila v veliki finale, v kvalifikacijah je zasedla 17. mesto.

GOLF - Slovenski golfistki Pia Babnik in Ana Belac sta štiridnevno tekmovanje končali daleč od medalj. Babnik je zadnji dan igrala udarec nad parom igrišča in zasedla 22. mesto, Ana Belac pa je ponovila 76 udarcev iz tretjega dne in je Pariz zapustila na 49. mestu. Zmagala je Novozelandka Lydia Ko, ki je po srebru v Rio de Janeiru in bronu v Tokiu dočakala tudi zlato olimpijsko medaljo. V Parizu je z dvema udarcema prednosti prehitela Nemko Esther Henseleit, tretja pa je bila Kitajka Lin Xiyu.

TEKVONDO - Slovenski tekvondoist Patrik Divković je bil na igrah v Parizu povsem blizu presenečenja. Slovenski borec je po tesnem obračunu kategorije nad 80 kilogramov, ki se je končal šele z 12:9 v tretji rundi, klonil proti dvakratnemu evropskemu prvaku, Norvežanu Richardu Andreju Ordemannu.

KOŠARKA - Košarkarji ZDA so v finalu olimpijskega turnirja premagali Francijo z 98:87. To je njihova sedemnajsta zlata medalja na olimpijskih igrah, skupno pa jubilejna dvajseta. Bron so osvojili Srbi, ki so bili boljši od aktualnih svetovnih prvakov Nemcev s 93:83.

ODBOJKA - Francoska odbojkarska reprezentanca je pred domačimi navijači ubranila naslov olimpijskih prvakov. V velikem finalu je bila za zlato odličje s 3:0 (19, 20, 23) v nizih boljša od Poljakov, ki so se morali zadovoljiti s srebrom. Bron so osvojili Američani, ki so v petek prav tako s 3:0 v nizih premagali Italijane. Slovenija je olimpijski turnir končala na petem mestu.

ROKOMET - Norveška ženska rokometna reprezentanca je osvojila zlato medaljo, potem ko je na finalni tekmi v Lillu premagala gostiteljico Francijo z 29:21 (15:13). Danska je v tekmi za tretje mesto ugnala Švedsko s 30:25 (15:13). Na letošnjem olimpijskem turnirju so premierno nastopile tudi slovenske rokometašice in osvojile 11. mesto.

NOGOMET - Ženska nogometna reprezentanca ZDA je osvojila zlato kolajno, potem ko je v finalu ugnala Brazilijo z 1:0 (0:0). Edini gol na tekmi je dosegla Mallory Swanson v 57. minuti. Bron si je v petek zagotovila Nemčija z zmago v malem finalu proti Španiji z 1:0.

ATLETIKA - Zadnji atletski tekmovalni dan na stadionu Stade de France je zaznamoval Kenijec Emmanuel Wanyonyi, ki je zmagal v teku na 800 metrov in s časom 1:41,19 postavil tretji najhitrejši v zgodovini teka na dva stadionska kroga. V teku na 5000 metrov je smetano pobral Norvežan Jakob Ingebrigtsen s časom 13:13,66. Ameriška atletinja Masai Russell si je s časom 12,33 pritekla zlato medaljo v teku na 100 metrov ovire, Kenijka Faith Kipyegon je na 1500 m zmagala z olimpijskim rekordom - 3:51,29. V ženskem metu kopja je slavila Japonka Haruka Kitaguchi s 65,80 metra, v moškem skoku v višino pa je bil najboljši Hamish Kerr iz Nove Zelandije z 2,36 metra. Za konec programa na atletskem stadionu sta se štafeti ZDA povsem približala svetovnima rekordoma, Atleti so tekli 2:54,43, atletinje pa 3:15,27.

MARATON - Etiopijec Tamirat Tola je zmagovalec moškega maratona. V Parizu se je odvil eden vrhuncev predzadnjega dne 33. olimpijskih iger moderne dobe, ki ga je z novim olimpijskim rekordom, ki zdaj znaša 2:06,26, dobil Tola. Drugo mesto je osvojil Belgijec Bashir Abdi, tretje pa Kenijec Benson Kipruto.