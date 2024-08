Pregled - OI, 9. 8. (petek)

JADRANJE - Koprski kajtar Toni Vodišek je v morju pred Marseillom osvojil srebrno medaljo, drugo slovensko odličje na teh igrah. V finale je prišel kot prvi po rednem delu in je prenesel dve zmagi. Tako bi mu že zgolj ena v finalu zadostovala za skupno slavje, a mu to ni uspelo. Zmagal je Avstrijec Valentin Bontus, tretji je bil Singapurec Maximilian Maeder.

ROKOMET - Slovenski rokometaši so v polfinalu izgubili proti Dancem s 30:31. V prvem polčasu so malce zaspali, nato pa v končnici tekme skorajda nadoknadili šest golov primanjkljaja in močno zagrozili danskim rokometnim silakom. Do velikega preobrata so jih ločile malenkosti, morda tudi sporna odločitev češkega sodniškega para Vaclav Horaček-Jiri Novotny, ki po zadnjem prodoru Aleksa Vlaha ni dosodil sedemmetrovke. V nedeljo se bodo za končno tretje mesto pomerili s Španci.

ATLETIKA - Slovenska atletinja Klara Lukan je v finalu teka na 10.000 m osvojila 20. mesto (31:45,15). Zlato si je pritekla Kenijka Beatrice Chebet s časom 30:43,25, svetovna rekorderka, ki je že zmagala na teh olimpijskih igrah na pol krajši razdalji.

RITMIČNA GIMNASTIKA - Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Jekaterina Vedenejeva, ki je po Tokiu v Parizu še drugič zastopala Slovenijo na poletnih olimpijskih igrah, je v mnogoboju zasedla šesto mesto. Zgodovinski naslov olimpijske prvakinje je za Nemčijo osvojila Darja Varfolomeev, ki vadi pod vodstvom nekdanje podprvakinje Julije Raskine.

GOLF - Slovenka Pia Babnik je tretji dan olimpijskega turnirja v golfu imela več težav na igrišču National pri Parizu in nazadovala na skupno 13. mesto, potem ko je dan prej že bila na visokem četrtem mestu. Dan je končala z dvema udarcema nad parom in je po treh dneh pri skupnem izidu -2. Za prvim mestom zaostaja sedem udarcev.

NOGOMET - Španska nogometna reprezentanca je osvojila zlato olimpijsko odličje, potem ko je v finalu po podaljšku premagala Francijo s 5:3. Bron si je z zmago s 6:0 nad Egiptom v četrtkovem malem finalu priboril Maroko.

BREJKING - Japonka Ami Yuasa je postala prva olimpijska prvakinja v brejkingu. V finalu je bila boljša od Litovke Dominike Banevič. Bron je osvojila Kitajka Liu Qingyi.

ŠPORTNO PLEZANJE - Devetnajstletni Toby Roberts iz Velike Britanije je olimpijski prvak v kombinaciji športnega plezanja balvani in težavnost. V finalu je slavil s 155,2 točke od 200 možnih. Sedemnajstletni Japonec Sorato Anraku, ki je bil najboljši po polfinalu, je osvojil srebro, Avstrijec Jakob Schubert je bil bronast.