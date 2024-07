Izkoristi počitnice: Obisk jezera odlična ideja za poletno osvežitev

pripravila Manja Delašjava

Ljubljana, 30. julija - V Sloveniji lahko najdemo številna jezera, ki so lahko odlična točka za poletno osvežitev. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je v Sloveniji okoli 1300 jezer, stoječe vode pa pokrivajo 0,3 odstotka ozemlja države. Največji in najbolj znani sta Blejsko in Bohinjsko jezero, obstajajo pa tudi številna druga, ki jih je poleti vredno obiskati.