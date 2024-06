Na zgornjem Gorenjskem si obetajo dobro turistično sezono

Bled/Bohinj/Kranjska Gora, 29. junija - Deževje in nizke temperature v uvodu v poletje so botrovali nekoliko slabšemu obisku nekaterih turističnih krajev, vendar pa tako v Kranjski Gori kot v Bohinju in na Bledu z optimizmom zrejo v prihajajoči vrhunec poletne sezone. Obeti so glede na rezervacije dobri.