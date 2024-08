Na Bledu bo v turistične namene znova zaživela Vovkova vila

Bled, 8. avgusta - Več let zapuščeno in propadajočo Vovkovo vilo, kjer je vse od leta 1890 služila v turistične namene in je veljala za najstarejši penzion na Bledu, čaka prenova. Novi lastnik se je odločil objektu vrniti nekdanjo slavo in v njem urediti hotel ter pivnico. Rekonstrukcija vile je stekla pred kratkim in naj bi bila končana marca 2026.