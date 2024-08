Pregled - OI, 8. 8. (četrtek)

JADRANJE - Koprski kajtar Toni Vodišek je na olimpijskih igrah v Franciji v morju pred Marseillom po prvi finalni regati, v kateri je bil zadnji, z dvema zmagama še vedno v vodstvu. Drugo regato so tik pred njenim začetkom odpovedali in prestavili na petek. Vodišek ima tako še vedno možnost, da z eno zmago osvoji zlato medaljo. Vodišek je z dvema zmagama prišel kot prvi v finale, eno zmago pa ima tudi sedemnajstletni Singapurec Maximilian Maeder. Dvakratni svetovni prvak je bil drugi po rednem delu OI. Avstrijec Valentin Bontus, ki je bil tretji letos na SP, je najprej zmagal v svoji polfinalni skupin in nato še v prvi regati finala. Meader in Bontus za zlato potrebujeta še po dve zmagi.

ŠPORTNO PLEZANJE - Branilka olimpijskega zlata iz Tokia Janja Garnbret se bo kot zmagovalka polfinala podala v boj za drugi naslov olimpijske prvakinje v kombinaciji športnega plezanja. Garnbret bo edina slovenska finalistka. Druga Slovenka Mia Krampl je na 17. mestu ostala brez finala. Luka Potočar je v moški konkurenci na olimpijskem prvencu zasedel 16. mesto.

GOLF - Drugi dan štiridnevnega olimpijskega turnirja v golfu je z izvrstno igro prijetno presenetila 20-letna Ljubljančanka Pia Babnik. S šestimi udarci pod parom igrišča se je prebila tik pod vrh razpredelnice. Na četrtem mestu za bronasto medaljo oziroma Novozelandko Lydio Ko zaostaja en udarec.

Pia Babnik je uvodni dan igrala dva udarca nad parom igrišča, danes pa je odlično odigrala zadnjih deset lukenj. Od dvanajste do šestnajste luknje je naredila pet birdiejev zapored. Tudi druga slovenska predstavnica, 27-letna Portorožanka Ana Belac je drugi dan igrala bolje kot prvi. Po petih izgubljenih udarcih na uvodnih 18 luknjah je danes igrala par igrišča National pri Parizu. Uvrščena je na 40. mesto.

RITMIČNA GIMNASTIKA - Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Jekaterina Vedenejeva, ki po Tokiu v Parizu še drugič zastopa Slovenijo na poletnih olimpijskih igrah, se je tokrat prebila v finale mnogoboja. Potem ko je igre v Tokiu končala na 16. mestu, je v Parizu pokazala boljše predstave in se s šestim dosežkom uvrstila v boj za kolajne najboljše deseterice.

ATLETIKA - Američanka Sydney McLaughlin-Levrone je v olimpijskem teku na 400 m z ovirami postavila nov svetovni rekord in osvojila zlato medaljo. Slavila je s časom 50,37. Druga je bila Američanka Anna Cockrell (51,87), tretja pa Nizozemka Femke Bol (52,15). McLaughlin-Levrone, ki je podrla lasten svetovni rekord (50,65), je postala prva ženska v zgodovini, ki je osvojila dve zaporedni zlati olimpijski medalji v tej disciplini. Pakistanec Arshad Nadeem je novi olimpijski prvak v metu kopja. S tem je Pakistanu zagotovil prvo posamično zlato medaljo na poletnih olimpijskih igrah. V Parizu je danes kopje vrgel 92,97 m, kar je novi olimpijski rekord. Američanka Tara Davis-Woodhall je osvojila zlato medaljo v skoku v daljino, skočila je 7,10 m.

ROKOMET - Rokometašice Francije in Norveške so finalistke olimpijskega rokometnega turnirja. V današnjih polfinalih je Francija po podaljšku premagale Švedsko z 31:28 (25:25, 12:10), Norveška pa Dansko s 25:21 (11:8).

KOŠARKA - Finalista moškega olimpijskega košarkarskega turnirja sta Francija in ZDA. Gostitelji iger so premagali Nemčijo s 73:69, Američani pa so v zadnjih minutah strli odpor Srbije in zmagali s 95:91. Francija bo četrtič igrala v finalu in se potegovala za prvo zlato olimpijsko medaljo, ZDA pa bodo skušale zmagati petič zaporedoma in osvojiti sedemnajsto zlato medaljo.

ODBOJKA - Odbojkarice ZDA in Italije so finalistke odbojkarskega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu. Američanke so v polfinalu premagale Brazilijo s 3:2 (23, -18, 15, -23, 11), Italijanke pa s 3:0 (22, 19, 22) Turčijo.