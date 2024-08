Pregled - OI, 7. 8. (sreda)

ROKOMET - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na zadnji četrtfinalni tekmi olimpijskih iger premagala Norveško s 33:28 (16:12) in se uvrstila v polfinale. V petek se bo v Lillu, ki gosti odločilne tekme na olimpijskem turnirju, ob 21.30 pomerila z Dansko, ki je bila boljša od Švedske z 32:31 (16:16). Drugi polfinalni par je Španija - Nemčija (16.30). V slovenski reprezentanci sta bila na današnji tekmi na stadionu Pierre Mauroy v Lillu najbolj učinkovita Aleks Vlah z enajstimi in Blaž Janc z devetimi goli, vratar Klemen Ferlin pa je zbral devet obramb. Slovenska moška izbrana vrsta bo po preboju v polfinale dosegla svojo najboljšo uvrstitev na dosedanjih štirih olimpijskih igrah. V Rio de Janeiru 2016 je osvojila šesto mesto, na premiernih v Sydneyju 2000 je bila osma, štiri leta kasneje v Atenah pa je tekmovanje končala na 11. mestu. Na današnji prvi četrtfinalni tekmi je Španija po podaljšku premagala Egipt z 29:28. Na drugi je bila Nemčija po še enem podaljšku boljša od Francije s 35:34, na tretji pa je Danska v rednem delu ugnala Švedsko z 32:31.

ATLETIKA - Slovenski atlet Kristjan Čeh je v finalu olimpijskih iger v Parizu v metu diska osvojil četrto mesto z 68,41 m in bron zgrešil za 90 cm. Presenetljivo je zmagal 25-letni Jamajčan Roje Stona z olimpijskih rekordom 70,00 m. Drugi je bil litovski svetovni rekorder Mykolas Alekna z 69,97 m, tretji Avstralec Matthew Denny (59,31 m). Denny je lani odvzel zmago Čehu na diamantni ligi, četrti pa je bil tako na prejšnjih olimpijskih igrah kot svetovnem prvenstvu. Na olimpijskih igrah je tokrat nastopil drugič, pred tremi leti v Tokiu je brez trenerja zasedel peto mesto. Nato do današnjega finala ni zapuščal zmagovalnega odra na velikih tekmah, nizal je zmage na diamantnih ligah in drugih tekmah. Stona, še brez odličij na velikih tekmah v atletiki, je bil letos povabljen tudi v kampe novincev ekip NFL Green Bay Packers in New Orleans Saints, čeprav v času študija v ZDA ni igral ameriškega nogometa.

ATLETIKA - Slovenska atletinja Tina Šutej je v finalu skoka s palico na olimpijskih igrah v Parizu zasedla 19. mesto, preskočila je le začetno višino 4,40 m. Četrtič je nastopila na OI ter tretjič v nizu v finalu. Peta je bila na OI v Tokiu pred tremi leti, na 11. mestu je končala v Riou de Janeiru leta 2016, 19. je bila še v Londonu leta 2012. Avstralka Nina Kennedy je osvojila zlato medaljo v skoku s palico, preskočila je 4,90 m. Zlata je bila že na svetovnem prvenstvu lani in bronasta na svetovnem prvenstvu leta 2022. Srebro je osvojila branilka olimpijskega zlata Katie Moon iz ZDA, bron pa Kanadčanka Alysha Newman, obe s 4,85 m.

JADRANJE - Koprčan Toni Vodišek se je s prvim mestom neposredno uvrstil v četrtkov finale olimpijskih iger v formuli kite na olimpijskih igrah v Franciji, saj danes ni bilo dovolj vetra v marini v Marseillu, kjer tekmujejo jadralci. Opravili so le regati za medalje v razredih ilca. Štiriindvajsetletni Vodišek je v rednem delu osvojil 12 točk, drugi je bil Singapurec Maximilian Maeder, sedemnajstletni dvakratni zaporedni svetovni prvak se je s 15 točkami prav tako neposredno uvrstil v finale. A ima Koprčan prednost, saj bo finale začel z dvema točkama, Maeder pa z eno, kar pomeni, da slovenskemu nekdanjemu svetovnemu in evropskemu prvaku za osvojitev zlate medalje zadostuje le ena zmaga.

ŠPORTNO PLEZANJE - Slovenski športni plezalec Luka Potočar je danes končal nastope na poletnih olimpijskih igrah. Jeseničan se na olimpijskem debiju v plezalnem centru Le Bourget ni uvrstil v petkov finale najboljše osmerice in je s tem ostal brez bojev za odličja. V polfinalu je osvojil končno 16. mesto od 20 nastopajočih.

ATLETIKA - Maročan Soufiane El Bakkali je ubranil naslov olimpijskega prvaka v teku na 3000 metrov zapreke. V olimpijskem finalu v Parizu je slavil s časom 8:06,05. Srebro je pripadlo Američanu Kennethu Rooksu z 8:06,41, bron pa Kenijcu Abrahamu Kibiwotu (8:06,47). Američan Quincy Hall pa je novi olimpijski prvak v teku na 400 metrov. V finalu olimpijske preizkušnje v Parizu je slavil s časom 43,40. Srebro je dobil Britanec Matthew Hudson-Smith (43,44), bron je pripadel Zambijcu Muzali Samukongi s 43,74.

ODBOJKA - Poljaki in Francozi so finalisti olimpijskega odbojkarskega turnirja v Parizu. V prvem polfinalu so Poljaki premagali ZDA s 3:2 (23, -25, -14, 23, 13). V finalu se bodo merili s Francijo, ki je Italijo premagala gladko s 3:0 (20, 21, 21).

ROKOMET - Francoski rokometni zvezdnik Nikola Karabatić je končal bogato športno kariero. Slovo 40-letnega zunanjega igralca srbskih in hrvaških korenin od rokometnih igrišč se ni končalo po njegovih željah, gostitelji letošnjih olimpijskih iger so se od turnirja poslovili v četrtfinalu po bolečem porazu proti Nemčiji.

VATERPOLO - V polfinalu olimpijskega vaterpolskega turnirja za moške so po današnjih četrtfinalnih tekmah Hrvaška, Srbija, Madžarska in ZDA. V petek se bodo pomerili Srbi in Američani ter Hrvati in Madžari. Hrvaška je v četrtfinalu je premagala Španijo z 10:8. Srbski vaterpolisti so Grčijo premagali z 12:11, Američani so po kazenskih strelih premagali Avstralce z 11:10, prav tako se je po kazenskih strelih končal tudi obračun med Italijo in Madžarsko (10:12).