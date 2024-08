Poleti manjši porast bolnikov s covidom-19

Ljubljana/Maribor, 8. avgusta - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so iz pridobljenih podatkov iz bolnišnic med 24. junijem in 21. julijem zaznali manjši porast števila bolnikov, ki so bili v bolnišnico sprejeti zaradi resne akutne okužbe dihal in jim je bil ob sprejemu potrjen covid-19. Skupaj so bolnišnice v tem obdobju sprejele 31 bolnikov s to diagnozo.