Pregled - OI, 6. 8. (torek)

PLEZANJE - Branilka olimpijskega zlata iz Tokia Janja Garnbret je z odliko opravila uvodni del tekmovanja v športnem plezanju na olimpijskih igrah na prizorišču v Le Bourgetu. V balvanski preizkušnji polfinala je od možnih 100 osvojila 99,6 točke. Druga Slovenka Mia Krampl je bila 17. (28,4 točke).

ATLETIKA - Slovenski atlet Matic Ian Guček je v teku na 400 metrov ovire končal nastope v repasažu. V drugi skupini je s časom 49,06 sekunde zasedel četrto mesto, kar ni bilo dovolj za uvrstitev v polfinale. Vseeno je bil z nastopom zadovoljen, kot je dejal, se je približal tudi olimpijski normi, obžaluje pa, da je imel pred olimpijskimi igrami težave zaradi poškodbe tetive.

JADRANJE - Koprčan Toni Vodišek je spet prevzel vodstvo po tretjem dnevu in sedmih regatah formule kite na olimpijskih igrah v Marseillu, kjer potekajo olimpijski boji v jadranju. V današnjih plovih je zmagal in bil 13. Pred tem je slavil še v tretji regati, ima pa še 2., 3., 5. in 10. mesto. Slednje in 13. se mu kot najslabša izida črtata iz seštevka. Pred današnjima regatama je bil z enakim številom točk kot Koprčan vodilni Singapurec Maximilian Maeder. Sedemnajstletni dvakratni zaporedni svetovni prvak je bil v šesti regati 11. in v naslednji četrti ter je zdrsnil na drugo mesto. Slovenska jadralca Tina Mrak in Jakob Božič sta po osmih regatah v mešanem razredu 470 med 19 posadkami ostala na 18., predzadnjem mestu. Tako se nista uvrstila v regato za medalje najboljše deseterice. Še naprej vodita Avstrijca Lara Vadlau in Lukas Mähr, ki imata 24 točk. Druga sta Španca Jordi Xammar Hernandez in Nora Brugman Chabot (31), tretja pa Japonca Keiju Okada in Miho Yoshioka (35).

ATLETIKA - Američanka Gabrielle Thomas je olimpijska prvakinja v teku na 200 metrov. V finalu olimpijske preizkušnje v Parizu je s časom 21,83 sekunde prepričljivo ugnala Julien Alfred iz Svete Lucije (22,08), tretja je bila še ena Američanka Brittany Brown (22,20). Grk Miltiadis Tentoglu je ubranil olimpijski naslov v skoku v daljino. V finalu je v Parizu zmagal z 8,48 metra. Srebro je dobil Jamajčan Wayne Pinnock, ki je z 8,36 metra le za dva centimetra premagal Italijana Mattio Furlanija. Winfried Yavi iz Bahrajna je nova olimpijska prvakinja v teku na 3000 metrov zapreke. V finalu olimpijske preizkušnje v Parizu je s časom 8:52,76 dosegla tudi nov olimpijski rekord. Glavni favorit za naslov olimpijskega prvaka v teku na 1500 metrov in branilec naslova iz Tokia Norvežan Jakob Ingebrigtsen pa je v Parizu ostal brez medalje na četrtem mestu. Z novim olimpijskim rekordom 3:27,65 je slavil Američan Cole Hocker.

KOŠARKA - Po Nemčiji se je v polfinale moškega košarkarskega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu uvrstila tudi Srbija, ki je po podaljšku ugnala Avstralijo s 95:90. Srbi so v rednem delu nadoknadili 24 točk zaostanka. Nemci so pred tem s 76:63 ugnali Grke. Francozi so v večerni tekmi premagali Kanado z 82:73, prvi favoriti za zmago Američani pa Brazilijo s 122:87.

DESKANJE NA VALOVIH - Francoz Kauli Vaast je na Tahitiju, kjer so potekali boji deskanja na valovih, osvojil zlato medaljo. V ženski konkurenci je slavila Američanka Caroline Marks.

ROKOBORBA - Kubanski rokoborec Mijain Lopez Nunez je na svojih šestih olimpijskih igrah v Parizu z rekordno peto zaporedno zmago v finalnih dvobojih ubranil naslov olimpijskega prvaka. V grško-rimskem slogu je danes v kategoriji do 130 kg s 6:0 premagal Yasmanija Acosto Fernandeza iz Čila. Bronasti kolajni sta osvojila predstavnika Irana in Kitajske.