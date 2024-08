V izgredih v Združenem kraljestvu aretirali več kot 150 ljudi

London, 5. avgusta - V Združenem kraljestvu so po izgredih, ki so izbruhnili po napadu z nožem, konec tedna aretirali več kot 150 ljudi. Oblasti so za danes sklicale sejo odbora za izredne razmere cobra, v katerem sodelujejo predstavniki vlade, policije in obveščevalnih služb. Namen seje bo vladi posredovati najnovejše informacije o nasilju in načrtovanem odzivu.