Ob izgredih v Veliki Britaniji aretirali več kot 90 ljudi

Liverpool/London, 4. avgusta - Ob novih nemirih in izgredih desničarskih skrajnežev, ki so po Združenem kraljestvu izbruhnili po ponedeljkovem napadu z nožem na severozahodu Anglije, je policija v soboto in ponoči aretirala več kot 90 ljudi. Premier Keir Starmer je v soboto poudaril, da vlada podpira policijo pri "ukrepanju proti skrajnežem".